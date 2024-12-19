جنبلاط في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية: الاستقرار في سوريا ضروري للاستقرار في لبنان وسوريا تحتاج الى فرصة ومساعدة وسأزورها الأحد مع الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل

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