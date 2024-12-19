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الدفاع المدني السوري: حريق مجهول السبب اندلع في غرفة تضم مستندات داخل مبنى الشرطة العسكرية بمدينة طرطوس

Lebanon 24
19-12-2024 | 12:52
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