Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات لغزة

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: قراراتنا وقرارات العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لم تسهم في إنقاذ حياة طفل في غزة
lebanon 24
20/12/2024 01:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر أونروا
lebanon 24
20/12/2024 01:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل إيصال المساعدات للمحاصرين بشمال غزة
lebanon 24
20/12/2024 01:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات لشمال غزة
lebanon 24
20/12/2024 01:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:58 | 2024-12-19
17:56 | 2024-12-19
17:43 | 2024-12-19
17:36 | 2024-12-19
17:20 | 2024-12-19
17:17 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24