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يسرائيل هيوم: مكتب نتنياهو أطلع عائلات الرهائن على جهود المفاوضات الجارية هذه الأيام

Lebanon 24
19-12-2024 | 13:52
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