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لابيد: لو حدث 7 تشرين الاول خلال ولايتي لكنت استقلت وشكلت لجنة تحقيق لكن نتنياهو لا يعرف معنى المسؤولية (معاريف)

Lebanon 24
19-12-2024 | 14:17
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