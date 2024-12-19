مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر لـmtv: تمّ تحرير لبنان ولكن السؤال هل سيستفيد من الفرصة للمضي قدمًا والتخلّص من هيمنة الميليشيات ومن سيطرة إيران على قراراته؟

Lebanon 24