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الإتحاد الأوروبي يقرّر دعم أوكرانيا بـ 30 مليار يورو خلال العام 2025

Lebanon 24
19-12-2024 | 17:11
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