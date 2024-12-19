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بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: صوّتنا لصالح قرار الجمعية العامة بطلب رأي العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات للفلسطينيين
Lebanon 24
19-12-2024
|
18:51
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