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الخارجية الأميركية: الوفد الأميركي الذي يصل اليوم سيتواصل مع الأطراف السورية والحلفاء للدفع بمخرجات اجتماع العقبة

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:22
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