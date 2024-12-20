Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: يجب ألا تكون في المنطقة الفاصلة بالجولان السوري المحتل قوات عسكرية غير قوات حفظ السلام

Lebanon 24
20-12-2024 | 00:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد "قوات سوريا الديمقراطية": الحوار الوطني الشامل هو السبيل لتحقيق تطلعات السوريين في العدالة والسلام
lebanon 24
20/12/2024 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا أهدافاً عسكريةً في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتينِ مسيّرتينِ صباحَ الثلاثاء
lebanon 24
20/12/2024 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري للعربية: قوات العمليات العسكرية لم تدخل الساحل حتى الآن
lebanon 24
20/12/2024 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة العمليات العسكرية السورية: قواتنا دخلت إلى الفرقة 26 وبلدة المشرفة إضافة إلى 13 قرية على تخوم مدينة حمص
lebanon 24
20/12/2024 10:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:19 | 2024-12-20
03:18 | 2024-12-20
03:18 | 2024-12-20
03:12 | 2024-12-20
03:00 | 2024-12-20
02:59 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24