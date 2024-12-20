وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم الإسرائيلي على اليمن فجر أمس صودق عليه من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن ولم يتم مناقشته أو الموافقة عليه من قبل الكابينت

Lebanon 24