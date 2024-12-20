Advertisement

أخبار عاجلة

ليبرمان لإسرائيل هيوم: يجب إطلاق سراح كل المختطفين فورا والخروج من غزة وإغلاق المعابر ورفع المسؤولية عن عاتقنا

Lebanon 24
20-12-2024 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: قيادة الجيش الإسرائيلي تفاجأت من حجم ظاهرة الانسحاب وتقديرات بأنها ستتسع بعد وقف إطلاق النار
lebanon 24
20/12/2024 15:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي: من الأفضل الذهاب في منحى يسمح لنا برؤية عودة المختطفين في أسرع وقت
lebanon 24
20/12/2024 15:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن القنصل الإسرائيلي في نيويورك: نحن أقرب من أي وقت مضى لصفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس
lebanon 24
20/12/2024 15:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق سراح فيلدشتاين المتهم في قضية تسريب الوثائق السرية ووضعه تحت الإقامة الجبرية
lebanon 24
20/12/2024 15:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:17 | 2024-12-20
07:44 | 2024-12-20
07:27 | 2024-12-20
07:05 | 2024-12-20
06:38 | 2024-12-20
06:34 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24