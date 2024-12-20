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أردوغان: انتهت صلاحية تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه وبيئة الأمن التي ستنشأ بسوريا ستمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر

Lebanon 24
20-12-2024 | 06:07
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