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الخارجية السعودية: نثمن الموقف الإيجابي للدول التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة بطلب رأي محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
20-12-2024 | 12:54
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