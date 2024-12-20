هيئة البث الإسرائيلية: نقاط الخلاف التي تعرقل صفقة التبادل تتمثل في عدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى والمواقع التي سينسحب منها الجيش الاسرائيلي وموعد إنهاء الحرب

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