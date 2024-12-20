وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: الأمن العام لا "يختّم منع الدخول" ما يحاول القيام به عبر الاجراءات هو تخفيف نسبة الدخول العشوائي للسوريين الى لبنان (lbc)

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