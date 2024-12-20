Advertisement

أخبار عاجلة

القناة ١٢ الإسرائيلية: إبلاغ عائلات رهائن بتقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام

Lebanon 24
20-12-2024 | 17:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقدر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة خلال الشهر المقبل
lebanon 24
21/12/2024 04:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مشادات بين بن غفير وعدد من عائلات الرهائن خلال جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست
lebanon 24
21/12/2024 04:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الموساد أبلغ عائلات "الرهائن" أن فرص التوصل إلى اتفاق للتبادل "تبدو ضئيلة"
lebanon 24
21/12/2024 04:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول: من المتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان خلال أسبوعين
lebanon 24
21/12/2024 04:34:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2024-12-20
18:31 | 2024-12-20
18:30 | 2024-12-20
18:26 | 2024-12-20
18:20 | 2024-12-20
18:13 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24