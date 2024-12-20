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الأزهر الشريف: ندين حادث الدهس المروع في ماغدبورج الألمانية ونؤكد أن الاعتداء على الآمنين وترويعهم أياً كان دينهم أو معتقدهم جريمة نكراء

Lebanon 24
20-12-2024 | 18:09
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