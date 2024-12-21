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وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية ومهاجمة 3 أخرى خلال إغارتها على قازان في تتارستان
Lebanon 24
21-12-2024
|
03:18
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