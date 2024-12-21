Advertisement

أخبار عاجلة

خروج قيادات حوثية من صنعاء لمناطق أخرى تحسبا لأي استهداف إسرائيلي أو أميركي (العربية)

Lebanon 24
21-12-2024 | 05:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: لا نُفرط بالتفاؤل في ظلّ الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان وخصوصاً عمق بيروت والمناطق الأخرى
lebanon 24
21/12/2024 14:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على تفكيك حماس واستهداف بنيتها التحتية وقواتها حتى لا يتكرر السابع من أكتوبر مرة أخرى
lebanon 24
21/12/2024 14:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق للجيش الإسرائيلي: نفذنا في 14 شباط الماضي غارة دقيقة على بنية تحتية في خان يونس لاستهداف قيادات في حماس
lebanon 24
21/12/2024 14:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: قتيل باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة على طريق مطار دمشق الدولي (العربية)
lebanon 24
21/12/2024 14:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:00 | 2024-12-21
06:46 | 2024-12-21
06:21 | 2024-12-21
06:20 | 2024-12-21
06:18 | 2024-12-21
05:50 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24