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السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية صالحة لمدة شهر واحد فقط وغير قابلة للتجديد للعودة إلى بلادهم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-12-2024 | 06:46
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