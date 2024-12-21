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مصرع 22 شخصا على الأقل في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة جنوب شرقي البرازيل (وكالة الأنباء الفرنسية)
Lebanon 24
21-12-2024
|
08:59
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