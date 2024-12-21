Advertisement

أخبار عاجلة

متحدث باسم الشرطة الألمانية: لا معلومات لدينا عن التحذير السعودي من المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد ودوافع الهجوم غير واضحة (الميادين)

Lebanon 24
21-12-2024 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران ستستخدم جميع الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
21/12/2024 21:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة ونفتخر بقدرات بلادنا الدفاعية
lebanon 24
21/12/2024 21:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لسكاي نيوز عربية: الولايات المتحدة لم تشارك بالهجوم الإسرائيلي على إيران
lebanon 24
21/12/2024 21:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية للجزيرة مباشر: ندعم حكومة مدنية تمثل جميع السوريين وليس لدينا أي تحفظ على اسم أي وزير
lebanon 24
21/12/2024 21:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:52 | 2024-12-21
13:51 | 2024-12-21
13:41 | 2024-12-21
13:39 | 2024-12-21
13:35 | 2024-12-21
13:27 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24