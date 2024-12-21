Advertisement

أخبار عاجلة

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو وزمرته ضللوا الشعب من أجل إحباط الصفقة

Lebanon 24
21-12-2024 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى الإسرائيليين: الشعب يريد عودة جميع المخطوفين من قطاع غزة حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب
lebanon 24
21/12/2024 21:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يريدون إقامة مستوطنات على رؤوس أبنائنا في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/12/2024 21:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب التحقيق مع نتنياهو في التسبب بخطر على أمن دولة إسرائيل وعلى الأسرى
lebanon 24
21/12/2024 21:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن في الكنيست يخرج بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من منصة الجمهور خلال كلمة لنتنياهو
lebanon 24
21/12/2024 21:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:52 | 2024-12-21
13:51 | 2024-12-21
13:41 | 2024-12-21
13:39 | 2024-12-21
13:35 | 2024-12-21
13:27 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24