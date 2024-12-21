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القسام: تمكنا من إلقاء عدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع صوب تجمع للجنود بجوار ناقلة جند وأوقعناهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال القطاع

Lebanon 24
21-12-2024 | 11:29
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