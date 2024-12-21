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مراسل أكسيوس: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية زار القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع نظرائه المصريين لكنها لم تتمحور حول موضوع المختطفين

Lebanon 24
21-12-2024 | 13:25
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