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الخارجية السودانية: وزير الخارجية أكد لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أن أي عملية للحل السلمي يجب أن تبنى على تنفيذ اتفاق جدة

Lebanon 24
21-12-2024 | 13:35
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