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مستشفى العودة بغزة يتعرض لإطلاق الرصاص والقصف من قبل الجيش الإسرائيلي (الجزيرة)

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:20
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