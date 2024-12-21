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المدير العام لوزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي: إصابة عدد من المرضى جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:36
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