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القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي: قد يتم التوصل لصفقة تبادل بنهاية جولة المحادثات لكن الأمر سيأخذ أسبوعين أو أكثر

Lebanon 24
22-12-2024 | 01:04
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