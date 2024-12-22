Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: نتطلع مع اللبنانيين إلى التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس بعد الفراغ المخزي ونصلي لانتخاب الرئيس المناسب لهذه المرحلة

Lebanon 24
22-12-2024 | 03:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: في لبنان تستعد الكتل النيابية لانتخاب رئيس في ٩ كانون الثاني ونحن نرافقها بالصلاة ليصار إلى عمليات اقتراع متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
22/12/2024 13:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: نتطلع إلى انتخاب رئيس بعد الفراغ المخزي
lebanon 24
22/12/2024 13:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي من طرابلس: نتطلع لانتخاب رئيس يجمع كافة اللبنانيين
lebanon 24
22/12/2024 13:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: جلسة 9 كانون الثاني مضمونة لانتخاب رئيس
lebanon 24
22/12/2024 13:26:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:14 | 2024-12-22
06:10 | 2024-12-22
06:06 | 2024-12-22
05:59 | 2024-12-22
05:58 | 2024-12-22
05:56 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24