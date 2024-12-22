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رئيس وزراء اليونان يدعو إلى "جهد أوروبي مشترك" لتأمين الحدود الخارجية (العربية)

Lebanon 24
22-12-2024 | 03:39
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