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راعي طائفة الروم الأرثوذكس في بيت لحم: إلغاء مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد تضامنا مع أهلنا في غزة ومعاناتهم في الحرب والحصار

Lebanon 24
22-12-2024 | 03:51
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