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المرشد الإيراني: إذا أردنا يوما أن نتخذ أي خطوة أو أن نتحرك فلن نحتاج إلى أي قوات بالوكالة

Lebanon 24
22-12-2024 | 04:17
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