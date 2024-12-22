وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لمقاتلي حزب الله بالعودة إلى قرى جنوب لبنان وإعادة إنشاء البنى التحتية التي تشكل خطرا على قرى ومستوطنات الشمال

Lebanon 24