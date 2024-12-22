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مصادر طبية في غزة: استشهاد 45259 فلسطينيا وإصابة 107627 منذ 7 تشرين الأول 2023

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:27
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