رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط خلال اللقاء مع أحمد الشرع: نتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية السورية إلى الأصول الطبيعية وأن يُحاسب كل الذين أجرموا بحق اللبنانيين

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