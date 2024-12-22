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أحمد الشرع: سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبياً

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:45
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