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إعلام فلسطيني: 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

Lebanon 24
22-12-2024 | 07:57
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