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يديعوت أحرونوت عن والدة أسير: المتطرفون في الحكومة يريدون بناء المستوطنات على حساب المختطفين

Lebanon 24
22-12-2024 | 08:06
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