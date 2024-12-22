Advertisement

أخبار عاجلة

الحوثيون يقولون إنهم مستعدون للتصدي لأي هجوم أميركي بريطاني إسرائيلي خلال الفترة المقبلة

Lebanon 24
22-12-2024 | 09:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين: إيران تجهز لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة وربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
lebanon 24
22/12/2024 19:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة
lebanon 24
22/12/2024 19:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: الحوثيون سوف يدفعون ثمناً باهظاً وهجومنا في اليمن لن يكون الأخير
lebanon 24
22/12/2024 19:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط باربرا ليف ستتوجه إلى دمشق خلال الأيام المقبلة (أكسيوس)
lebanon 24
22/12/2024 19:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:43 | 2024-12-22
12:24 | 2024-12-22
12:15 | 2024-12-22
12:07 | 2024-12-22
11:20 | 2024-12-22
11:14 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24