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"واللا" عن مصادر أمنية إسرائيلية: قلقٌ في مؤسسة الأمن من النظام الجديد في سوريا الذي لم يتخذ موقفاً واضحاً تجاهنا

Lebanon 24
22-12-2024 | 09:23
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"العربية" نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية: الأسد غادر دمشق حيا لكن لا مؤشرات إن كان لا يزال في سوريا
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22/12/2024 19:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" خسر في هذه المرحلة خطّ الإمداد العسكريّ عبر سوريا ولكن هذه الخسارة تفصيل في العمل المقاومة ويمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى والمقاومة مرنة وعليها أن تتكيف مع الظروف لتقوية قدراتها
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22/12/2024 19:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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