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نتنياهو: كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني سنتحرك كذلك ضد الحوثيين

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:45
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