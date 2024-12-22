مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض: إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران التي اعتراها الضعف إلى امتلاك سلاح نووي وتم إطلاع فريق ترامب على هذا الخطر

Lebanon 24