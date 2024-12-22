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وزير الطاقة الإسرائيلي: الهجوم في اليمن لن يكون الأخير وسيدفع الحوثيون ثمنا باهظا

Lebanon 24
22-12-2024 | 13:24
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