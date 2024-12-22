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ترامب: سنبني دولتنا مرة أخرى وسندافع عن حدودنا بعد سنوات من الدفاع عن دول أخرى

Lebanon 24
22-12-2024 | 13:41
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