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شهيدان و19 مصاباً جرّاء قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في منطقة مواصي رفح
Lebanon 24
22-12-2024
|
18:15
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