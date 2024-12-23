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البيت الأبيض: نحتاج إلى الكثير من الوقت لاستعادة مجمع صناعتنا العسكرية

Lebanon 24
23-12-2024 | 00:22
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