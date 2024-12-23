وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون حيث يلتقي الضباط والعسكريين ويطّلع على مهماتهم وأوضاعهم العملانية

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