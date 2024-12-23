ميقاتي: سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار وأمامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة

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